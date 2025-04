Raffiche di vento da incubo | decine di interventi nel Lodigiano

vento forte imperversa sul Lodigiano, raffica di interventi dei vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Lodi e i volontari dei distaccamenti di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo hanno fatto la spola tutta la giornata del 6 aprile 2025. Uscite per fronteggiare diverse richieste di aiuto. La maggior parte sono arrivate per via del forte vento che ha imperversato sulla provincia diverse ore. A Tavazzano con Villavesco, in via Primo Maggio, si è bloccato un ascensore ed è stato necessario liberare persone rimaste chiuse all’interno. A Casalpusterlengo, in piazza della Repubblica, sono stati segnalati alberi pericolanti, messi in sicurezza dal 115. Stesso intervento anche a Orio Litta, lungo la strada provinciale Mantovana 234 e a Cavenago D’Adda, per alberi a rischio caduta lungo la strada provinciale 26. Ilgiorno.it - Raffiche di vento da incubo: decine di interventi nel Lodigiano Leggi su Ilgiorno.it Lodi, 6 aprile 2025 -forte imperversa sul, raffica didei vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Lodi e i volontari dei distaccamenti di Sant’Angeloe Casalpusterlengo hanno fatto la spola tutta la giornata del 6 aprile 2025. Uscite per fronteggiare diverse richieste di aiuto. La maggior parte sono arrivate per via del forteche ha imperversato sulla provincia diverse ore. A Tavazzano con Villavesco, in via Primo Maggio, si è bloccato un ascensore ed è stato necessario liberare persone rimaste chiuse all’interno. A Casalpusterlengo, in piazza della Repubblica, sono stati segnalati alberi pericolanti, messi in sicurezza dal 115. Stesso interanche a Orio Litta, lungo la strada provinciale Mantovana 234 e a Cavenago D’Adda, per alberi a rischio caduta lungo la strada provinciale 26.

Raffiche di vento da incubo: decine di interventi nel Lodigiano. Gubbio, albero piomba su auto e recinzione di una casa. Il vento fa volare il tetto di un'azienda. INCUBO fenomeni meteo VIOLENTI. Maltempo, notte da incubo nelle Marche: alberi abbattuti dal vento, strade chiuse e danni. Mamme e figli bloccati nell'orrore a Valencia: «Raffiche di vento indescrivibili. Abbiamo capito la portata de. Como, ignorata l’allerta meteo: notte di festa da incubo, barche alla deriva sul lago. Ne parlano su altre fonti

Raffiche di vento da incubo: decine di interventi nel Lodigiano - Diversi gli alberi pericolanti segnalati lungo le principali arterie di traffico del territorio, vigili del fuoco in azione ... (ilgiorno.it)

Raffiche fino a 110 chilometri orari, "Allerta gialla" in Trentino per il vento: possibili disagi a viabilità e servizi - Raffiche fino a 110 chilometri orari, "Allerta gialla" in Trentino per il vento: possibili disagi a viabilità e servizi In valle le raffiche più forti sono attese al pomeriggio sera di lunedì ... (informazione.it)

Meteo, in arrivo vento forte su tutta Italia, raffiche fino a 90 km/h: le previsioni - A partire dalla giornata di domenica 6 aprile l’Italia sarà preda di forti venti, con raffiche fino a 90 km/h. Forti raffiche di Grecale in particolare su Liguria di levante, Toscana, zone interne del ... (notizie.it)