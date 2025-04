Danielebartocciblog.it - Racconti Sportivi 2025: il 24 maggio cerimonia al Teatro Mazzacorati (Bologna)

Leggi su Danielebartocciblog.it

Conto alla rovescia già scattato per l’attesissimadi premiazione targata ‘‘, in programma tra poco più di un mese a. Ebbene sì, in rampa di lancio l’antologia di ‘Historica Edizioni‘ dove saranno pubblicati ivincitori dell’ambito concorso letterario. Sabato 24alle 9.30, nella suggestiva cornice del1763 (via Toscana 19 – Villa Aldrovandi –), avverrà la consegna dei riconoscimenti (con lettura incipit). Special Guest dell’evento, in uno dei più pregevoli esempi diprivato in Villa Settecentesca d’Europa, sarà il coro alpino La Biele Stele. Ma ci saranno altre bellissime sorprese (ancora top secret). Storytelling sportivo ancora una protagonista!: DA TORINO ACON GRANDI OSPITILo sport a 360 gradi, senza filtri.