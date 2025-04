Questa primavera puntate tutto su un elegante blazer

Compagna di mille avventure: il blazer donna si nasconde in inverno sotto il cappotto e "scopre" tutto il suo stile nella stagione primaverile, diventando il capo perfetto quando ci sono dai 15 ai 20 gradi. Da indossare al posto del giubbotto o del trench, per regalare un twist elegante anche ad un semplice jeans. Cinque tendenze per sapere quale blazer donna comprare nella primavera 2025: la classica giacca bianca donna, la versione rock and roll in pelle, le varianti più estive coloratissime o quelle più soft in tonalità pastello, fino ad arrivare alle classiche gessate.

