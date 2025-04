Quello che vediamo sui social è davvero la verità?

Life&People.it Nell’era digitale, dove ogni istante delle nostre vite può essere catturato e condiviso velocemente, ci ritroviamo sommersi da immagini perfette e narrazioni curate ad opera d’arte. Imedia, – Instagram e TikTok -, sono diventati palcoscenico di una nuova forma di espressione e, allo stesso tempo, una dicotomia di cui si parla poco ma che merita di essere esplorata; momenti perfetti condivisi e una realtà diversa che spesso si cela dietro quegli scatti.La vita suiè simile alla realtà?Scrollando i Instagramspiagge paradisiache, brunch da sogno, outfit impeccabili e sorrisi smaglianti; ogni post sembra raccontare una storia di successo, felicità e realizzazione, ma dietro queste immagini si nasconde unapiù complessa. La maggior parte di noi sa che vivere non è sempre così semplice; le sfide quotidiane, le insicurezze e i momenti di vulnerabilità sono parte integrante della vita umana e raramente vengono messi in mostra.

