' Quattro amici al bar' dove c' era lo storico locale si accende una nuova insegna in piazza del Popolo

Si accende una nuova insegna nel centro storico di Cesena, fermento in piazza del Popolo, dove lo storico locale 'Lo Chalet' cede il passo a un progetto giovane e appassionato: nasce il 'Bar Giulio'. La rivitalizzazione del centro è uno dei temi caldi in città.

