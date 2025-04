Agi.it - Quarto successo consecutivo per Verstappen in Giappone

AGI - Maxsu Red Bull con la vittoria di oggi coglie ildel Gran Premio del. Il pilota olandese ha preceduto al traguardo le due McLaren di Lando Norris (+1"423) e di Oscar Piastri (+2"129). Charles Leclerc ottiene il massimo dalla sua Ferrari ed èa 16"097 da. Lewis Hamilton sempre su Ferrari, non va oltre il settimo posto. In mezzo alle rosse ci sono le Mercedes di George Russell (5^) e Andrea Kimi Antonelli (6^). A punti anche Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). Norris conserva la leadership della classifica piloti (62) con un punto di vantaggio su. "Mi sono divertito tanto. Le McLaren mi hanno messo tanta pressione nel finale. Il weekend non è iniziato nel migliore dei modi, ma la pole di ieri è stata decisiva.