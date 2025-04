Ilpiacenza.it - Quando i piacentini erano responsabili della manutenzione del pezzo di strada davanti a casa

Leggi su Ilpiacenza.it

Il decoro cittadino, per chi amministra, è una questione sempre all’ordine del giorno. Per questo è interessante andare a vedere tra vecchie scartoffie per comprendere in che modo s’affrontava la cosa nel tempo del dominio farnesiano.Ci è tornato utilissimo un “bando et crida da essere.