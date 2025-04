Quando gioca Berrettini a Montecarlo? Debutto con Navone | data orario tv streaming

Berrettini affronterà l’argentino Mariano Navone al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il terzo match sul Court Des Princes a partire dalle ore 11.00: ad alzare il sipario sulla terra rossa del Principato saranno il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda, poi ci sarà spazio per il confronto tra il francese Gael Monfils e l’ungherese Fabian Marozsan prima dell’ingresso in campo del tennista italiano.Il 27enne, attuale numero 28 del mondo (ma da domani uscirà dalla top-30), incrocerà il 24enne, numero 61 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il romano partirà con i favori del pronostico dopo aver offerto una buona prestazione al Masters 1000 di Miami, tenendo testa a Taylor Fritz nei quarti di finale. L’azzurro ha vinto l’unico precedente, andato in scena lo scorso anno nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech conquistato poi dal nostro portacolori. Oasport.it - Quando gioca Berrettini a Montecarlo? Debutto con Navone: data, orario, tv, streaming Leggi su Oasport.it Matteoaffronterà l’argentino Marianoal primo turno del Masters 1000 di. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il terzo match sul Court Des Princes a partire dalle ore 11.00: ad alzare il sipario sulla terra rossa del Principato saranno il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda, poi ci sarà spazio per il confronto tra il francese Gael Monfils e l’ungherese Fabian Marozsan prima dell’ingresso in campo del tennista italiano.Il 27enne, attuale numero 28 del mondo (ma da domani uscirà dalla top-30), incrocerà il 24enne, numero 61 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il romano partirà con i favori del pronostico dopo aver offerto una buona prestazione al Masters 1000 di Miami, tenendo testa a Taylor Fritz nei quarti di finale. L’azzurro ha vinto l’unico precedente, andato in scena lo scorso anno nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech conquistato poi dal nostro portacolori.

Il tabellone ATP del Montecarlo Masters 2025: con chi giocano Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e gli altri italiani · Tennis. Montecarlo, che sorteggio: Zverev sulla strada di Berrettini, Musetti e... Nole. Tabellone Montecarlo 2025: Berrettini sulla strada di Zverev, Alcaraz per rompere il tabù e Musetti per un…. ATP Montecarlo, il percorso degli italiani: Berrettini e Musetti puntano Zverev, chance per Arnaldi e Cobolli. Montecarlo Masters 2025: programma, gli italiani in campo e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. Coppa Davis, Sinner, doping e Berrettini, le bombe di Canè: “Chi sono Gramellini e Cazzullo?”. E sulla residenza a Montecarlo, le dichiarazioni del ministro Abodi su tennis e tasse e il caso Clostebol.... Ne parlano su altre fonti

Quando gioca Berrettini a Montecarlo? Debutto con Navone: data, orario, tv, streaming - Matteo Berrettini affronterà l'argentino Mariano Navone al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il terzo ... (oasport.it)

Il tabellone di Matteo Berrettini a Montecarlo: spauracchio Zverev all’orizzonte - Matteo Berrettini, non inserito tra le teste di serie del Masters 1000 di Montecarlo, poteva incappare in un sorteggio complicato sin dal primo turno, ... (oasport.it)

Berrettini e Musetti a Montecarlo per dimostrare che non esiste solo Sinner - Il tennis italiano non è solo Jannik Sinner. Lo dimostra un 2024 incredibile con 24 titoli azzurri e i tanti giocatori che ormai popolano i tabelloni principali dei tornei più importanti. E’ il caso d ... (msn.com)