Protezione civile Gaza ' saliti a 44 i morti nei raid Idf'

L'agenzia palestinese della Protezione civile a Gaza ha annunciato che gli odierni attacchi israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso almeno 44 persone e ne hanno ferite decine. "Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei israeliani dall'alba di oggi è di almeno 44, di cui 21 a Khan Yunis", ha precisato il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal.

