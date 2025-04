Metropolitanmagazine.it - Proteste contro Trump negli USA e in Europa, in migliaia nelle manifestazioni “Hands Off!” (Giù le mani)

Dagli Stati Uniti all’di persone arrabbiate hannofestatoil presidente Usa Donalde la sua amministrazione. È stata la più grande giornata didel movimento di opposizioneOff! (Giù le, ndr) che sta cercando di ritrovare il suo slancio dopo lo shock delle prime settimane di mandato del repubblicano.Lesi sono tenute in più di 1.200 località in tutti i 50 Stati da oltre 150 gruppi, tra cui organizzazioni per i diritti civili, sindacati, sostenitori Lgbtqi+, veterani e attivisti elettorali. I cortei sono stati pacifici e le autorità non hanno segnalato casi di violenza, scontri o arresti.Dal National Mall della capitale Washington DC, a Midtown Manhattan, al Boston Common e a diverse capitali statali,difestanti hanno contestato le azioni die dell’uomo più ricco del mondo, Elon Musk.