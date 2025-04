Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao: distrazione Europa e stop al cammino

Leggi su Ilveggente.it

è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,La corsa dell’, quarto in classifica e che non perde in campionato da moltissimo tempo, si potrebbe bloccare. Il fatto che la squadra di Valverde, giovedì prossimo, sarà impegnata inLeague, potrebbe fare la differenza contro ilal(Lapresse) – Ilveggente.itChe è lì, al quinto posto in classifica, distante solamente sei punti da rivali di domenica sera, e che sogna un ritorno in Champions League dopo un paio di stagioni. Il “sottomarino giallo” sa benissimo che anche il quinto posto potrebbe bastare, ma cercare di arrivare quarti darebbe la certezza assoluta di giocare la massima competizione europea nella prossima stagione.