Pronostico Marsiglia-Tolosa | la quiete dopo la tempesta

è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Definire difficile la settimana delè dire poco. Ripercorriamo un attimo i fatti:la sconfitta contro il Reims dello scorso fine settimana, De Zerbi ha portato la squadra in ritiro domenica sera e questo non è stato accettato dal gruppo.: lala(Lapresse) – Ilveggente.itPoi lunedì, l’allenatore italiano – che è ancora in corsa per il secondo posto in classifica – ha detto di non voler allenare il gruppo. Apriti cielo: tutto ilha deciso di non essere allenato nemmeno dallo staff tecnico e solamente l’intervento del direttore sportivo Benatia ha rimesso le cose a posto.