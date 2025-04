Promozione Puglia | successi per Taurisano e Otranto

Promozione pugliese.Otranto-Copertino 2-1Ragazzi Sprint Crispiano-Leverano 1-3Rinascita Refugees-Maglie 0-1Taurisano-Terre di Acaya e Roca 2-0Trepuzzi-Carovigno 1-1Virtus. Europa.today.it - Promozione Puglia: successi per Taurisano e Otranto Leggi su Europa.today.it Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella trentesima giornata del campionato dipugliese.-Copertino 2-1Ragazzi Sprint Crispiano-Leverano 1-3Rinascita Refugees-Maglie 0-1-Terre di Acaya e Roca 2-0Trepuzzi-Carovigno 1-1Virtus.

Promozione Puglia: successi per Taurisano e Otranto. Promozione Puglia: il Leverano ferma il Terre di Acaya e Roca. Successo in trasferta per il Taurisano. Promozione Puglia girone B: si salva il Carovigno, retrocedono Cedas e Ceglie. Promozione Puglia: l'Otranto supera il Terre di Acaya e Roca, colpo esterno del Taurisano. Coppa Italia Promozione: il Taurisano elimina il Maglie, il Leverano si salva in extremis. Promozione Puglia: vola il Terre di Acaya e Roca, il Taurisano sale al secondo posto. Ne parlano su altre fonti

Promozione Puglia: successi per Taurisano e Otranto - Colpo esterno per il Leverano, il Maglie batte la Rinascita Refugees. La Virtus Matino supera l'Atletico Tricase, pari del Trepuzzi. Veglie ko in casa della Virtus Locorotondo ... (lecceprima.it)

Promozione Puglia: rinviata Taurisano-Copertino, sorride l'Otranto - Cade il Terre di Acaya e Roca, Il Leverano ha battuto il Sava. Il Maglie ha rifilato un poker al Grottaglie, la Virtus Matino supera il Veglie, pari tra Trepuzzi e Atletico Tricase. La Rinascita Refug ... (lecceprima.it)

Promozione Puglia: cadono Taurisano e Terre di Acaya e Roca - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione pugliese. Maglie-Sava 1-0 Atletico Tricase-Real Putignano 0-1 Copertino-Trepuzzi 1-3 ... (today.it)