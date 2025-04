Promozione al Montagnano non basta la vittoria per raggiungere i playoff

Vince 3 a 2 il Montagnano sul campo del Pienza ma non basta a raggiungere i playoff a causa della forbice di 10 punti che separa i ragazzi di Giusti dal Casentino Academy, la doppietta di Cerofolini indirizza la partita, il gol di Parretti sembra chiudere tutto ma prima Berardi e poi Parente.

