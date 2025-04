Progetto per il recupero dell’ex Campo Profughi | nascerà un ' hub' culturale

Campo Profughi di via Martiri di Nassiriya non sarà più un'area abbandonata: il Comune ha approvato il Progetto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex Caps, che diventerà un centro culturale e polivalente al servizio della collettività, denominato "Hub".Il sindaco Adolfo.

