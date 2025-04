Pro Vercelli e Reggiana pareggiano 1-1 | Pigati salva i granata nel recupero

Vercelli 1 Reggiana 1 PRO Vercelli: Rosin, Ronchi, Caselli, D'Alessandro, Tarantola, Burruano, Bordoni (39' st Crepaldi), Malaj, Fofana (21' st Foti), Armocida (16' st Iaria), Sow (39' st Caporale). A disp. Rossetti, Matella, Iuliano, Cugnata, Pregnolato, Ierino, Bagarotti, Coda. All. Montanarelli. Reggiana: Motta, Ferretti (1' st Zingone), Maggiore, Meringolo (40' st Kljajic), Agnesini (40' st Paterlini), Gueye, Pigati, Penta (28' st Fontanini), Cavaliere (20' st Fitto), Tessitori, Camara. A disp. Rubboli, Alfani, Silipo, Legati, Majdenic, Natale, Sula. All. Turrini. Arbitro: Artini di Firenze. Reti: 1' Fofana (PV); 46' st Pigati (R). Note: ammoniti Malaj, Iaria (PV); Penta, Pigati, Fontanini e Tessitori (R). Non si ferma la "pareggite" della Reggiana, giunta al sesto "ics" consecutivo.

Pro Vercelli e Reggiana pareggiano 1-1: Pigati salva i granata nel recupero. Primavera 2/4 - Il Novara si prepara ai playoff con una grande impresa. C'è ancora da soffrire per la Pro Vercelli. Il Como Primavera2 all'assalto dell'Albinoleffe per mettere il fiato sul collo al Parma. Segna 5 reti e vince per la prima volta dopo due mesi: la Pro Vercelli è tornata!. Giovanili Pro: Risultati, classifiche e prossimo turno. I risultati di sabato 11 gennaio; Perdono Bassano e Montecchio..

