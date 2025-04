Primo maggio a Latina | partono le selezioni degli artisti emergenti che si esibiranno in piazza del Popolo

maggio a Latina. In occasione della festa dei lavoratori il sindacato annuncia l’esibizione di artisti in piazza del Popolo, ma al contempo promuove un modello partecipativo nei luoghi di lavoro e una legge in approvazione in Parlamento che intende promuovere la. Latinatoday.it - Primo maggio a Latina: partono le selezioni degli artisti emergenti che si esibiranno in piazza del Popolo Leggi su Latinatoday.it La Cisl prepara la festa del 1. In occasione della festa dei lavoratori il sindacato annuncia l’esibizione diindel, ma al contempo promuove un modello partecipativo nei luoghi di lavoro e una legge in approvazione in Parlamento che intende promuovere la.

Primo maggio a Latina: partono le selezioni degli artisti emergenti che si esibiranno in piazza del Popolo. 1° maggio Latina, centinaia di giovani artisti da tutta Italia per partecipare alle selezioni. Cecere (Cisl): «Cultura, arte e giovani stimolano crescita per modello partecipativo. Concertone del Primo Maggio a Latina: non più in piazza ma a teatro. Tragedia a Cisterna: ragazzo precipita dall'ottavo piano di una palazzina. Latina, stagione balneare al via dal primo maggio 2025: già varate date e regole. 1 maggio a Latina, il concerto di sposta al D’Annunzio. Ne parlano su altre fonti

Latina, volo dall’ottavo piano per un “selfie spettacolare”: muore a 28 anni Dylan Torsello - (msn.com)

Ragazzo cade dall'ottavo piano, morto a 29 anni. Il fratello: "Voleva farsi un selfie spettacolare" - Dylan Torsello, 29 anni, è precipitato dall'ottavo piano di un palazzo tra via Po e via Primo Maggio a Cisterna di Latina. È successo all'alba di venerdì 14 marzo. Un volo che non gli ha lasciato ... (today.it)

Dal prossimo primo maggio torna sull’isola di Ponza la sosta a pagamento - Dal 1° maggio al 30 settembre, infatti, sono stati definiti gli orari, le aree e le tariffe che disciplinano questo provvedimento. Il Comune fa prioritariamente notare che la scelta è dettata dal ... (latinaoggi.eu)