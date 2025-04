Quifinanza.it - Prezzi dell’iPhone alle stelle anche in Italia per colpa dei dazi, quanto potrebbe costare

Schizzano idopo l’inasprimento deiUsa. L’Apple è tra le aziende destinata a subire maggiormente la politica delle tariffe reciproche lanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a farne le spese saranno i clienti di Cupertino nel mondo,in.Se, infatti, la Big Tech ha sede nella Silicon Vy, il suo prodotto di punta è prodotto in Cina, Vietnam e India, tra i Paesi più colpiti dgabelle, rispettivamente al 54% (34 + 20 già in vigore), 46% e 26%.L’impatto deiUsa su AppleUn anticipo degli effetti su Apple delle nuove tariffe Usa si è visto il giorno dopo l’annuncio di Trump, quando le azioni del colosso tecnologico sono crollate oltre il 9,25%, il tonfo peggiore registrato da marzo 2020, portando l’azienda a bruciare 300 miliardi di capitalizzazione nelle ultime due sedute in Borsa.