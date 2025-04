Prende a schiaffi il fratello ricoverato in ospedale e picchia le guardie giurate | 31enne arrestato

arrestato un 31enne per lesioni aggravate. L'uomo avrebbe preso a schiaffi il fratello ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como e avrebbe picchiato le due guardie giurate intervenute per bloccarlo. Leggi su Fanpage.it La polizia haunper lesioni aggravate. L'uomo avrebbe preso ailall'Sant'Anna di Como e avrebbeto le dueintervenute per bloccarlo.

Prende a schiaffi il fratello ricoverato in ospedale e picchia le guardie giurate: 31enne arrestato. Schiaffi al fratello ricoverato in ospedale, poi la violenza sulle guardie: arrestato. Como, aggressione all'ospedale Sant'Anna: schiaffi al fratello e violenza contro le guardie, uomo arrestato. Grande Fratello, strani retroscena dopo la finale: «Schiaffi, insulti e 'chiavette'». Cosa è successo tra tre. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ci ricasca: “Gli tiro due schiaffi” e Shaila lo blocca. VIDEO | Capogruppo di FdI prende a schiaffi un ragazzo dopo una festa a Sora. Scoppia il caso politico. Ne parlano su altre fonti

Prende a schiaffi il fratello ricoverato in ospedale e picchia le guardie giurate: 31enne arrestato - La polizia ha arrestato un 31enne per lesioni aggravate. L'uomo avrebbe preso a schiaffi il fratello ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como e avrebbe ... (fanpage.it)

Prende a schiaffi la mamma di 78 anni, poi si nasconde in bagno. Lei chiama il 112 e fa arrestare il figlio 43enne - VICENZA - Il figlio 43enne entra in casa della mamma anziana e la prende a schiaffi in faccia. Lei, impaurita, chiama i carabinieri e lo denuncia, ma all'arrivo dei militari l'uomo, visibilmente ... (msn.com)

Buca le ruote dell'auto alla ex poi la prende a schiaffi e tira fuori un coltello: arrestato per stalking - Prima ha bucato le gomme della sua auto, poi l'avrebbe presa a schiaffi e infine avrebbe anche minacciato con un coltello l'attuale compagno della sua ex moglie: un villabatese di 54 anni ... (palermotoday.it)