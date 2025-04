Premier LIVE | alle 15 Chelsea e Tottenham in campo il Liverpool può andare a +14

Premier League prosegue oggi, domenica 6 aprile, con alcune sfide di vertice che potrebbero rivelarsi decisive per il. Leggi su Calciomercato.com La 31ª giornata diLeague prosegue oggi, domenica 6 aprile, con alcune sfide di vertice che potrebbero rivelarsi decisive per il.

Premier LIVE: alle 15 Chelsea e Tottenham in campo, il Liverpool può andare a +14 - La 31ª giornata di Premier League prosegue oggi, domenica 6 aprile, con alcune sfide di vertice che potrebbero rivelarsi decisive per il finale di stagione. Alle or. (msn.com)

Sanchez da urlo in Chelsea-Tottenham: salva il risultato su Son all'89'. VIDEO - Tre punti d'oro per la squadra di Maresca, che vince il derby londinese e sorpassa il City al 4° posto. Decisivo il gol di Enzo Fernandez e il miracolo di Robert Sanchez al minuto 89: clamorosa la par ... (sport.sky.it)

Chelsea – Tottenham in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier League - Le probabili formazioni, il momento delle due squadre e dive vedere la partita: tutto quello che c'è da sapere sul big match di Premier ... (msn.com)