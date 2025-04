Premier League | pari Chelsea Tottenham ok Sorpresa Fulham il Liverpool perde la chance di andare a +14

Premier League prosegue oggi, domenica 6 aprile, con alcune sfide di vertice che potrebbero rivelarsi decisive per il. Leggi su Calciomercato.com La 31ª giornata diprosegue oggi, domenica 6 aprile, con alcune sfide di vertice che potrebbero rivelarsi decisive per il.

Premier League: il Liverpool cade in casa del Fulham, pari per il Chelsea. Chelsea, squadra femminile venduta a 230 milioni: la Premier League indaga. Premier, i risultati della 27^ giornata: vincono Liverpool, City e United. Pari Arsenal. Premier League: 1-0 Chelsea e City superato in classifica, pari tra Manchester United e Arsenal. Premier League, pari tra Chelsea e Arsenal. Man United ok, Tottenham ko. Premier League, Chelsea-Tottenham: quote e pronostico del derby londinese. Ne parlano su altre fonti

Liverpool ancora ko, tris Fulham. Ok il Tottenham, pari del Chelsea - Nel trentunesimo turno di Premier League arriva una sconfitta per il Liverpool, sconfitto 3-2 a Craven Cottage contro il Fulham. La capolista va in vantaggio con Mac Allister, poi Sessegnon, Iwobi e M ... (msn.com)

Il Liverpool non affonda il colpo decisivo: ko col Fulham! Chelsea solo pari - I Reds non sfruttano il pareggio dell'Arsenal per chiudere i giochi cadendo in rimonta a casa dei Cottagers per il primo ko in trasferta stagionale. Maresca frena ... (tuttosport.com)

Chelsea, squadra femminile venduta a 230 milioni: la Premier League indaga - I Blues hanno venduto la squadra femminile a una controllata, salvando il bilancio: cessione avvenuta ad un multiplo pari a 17 volte il fatturato. (calcioefinanza.it)