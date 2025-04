Precipita sul Monte Bianco è morto lo scialpinista Giovanni Andreis

morto dopo essere Precipitato in un crepaccio nella Valle Blanche, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Si tratta dello scialpinista Giovanni Andreis, 40 anni di Cles. La tragedia si è consumata ieri, a circa 3mila metri di altitudine.Il programma prevedeva due giornate di. Trentotoday.it - Precipita sul Monte Bianco, è morto lo scialpinista Giovanni Andreis Leggi su Trentotoday.it dopo essereto in un crepaccio nella Valle Blanche, sul versante francese del massiccio del. Si tratta dello, 40 anni di Cles. La tragedia si è consumata ieri, a circa 3mila metri di altitudine.Il programma prevedeva due giornate di.

Tragedia sul Monte Bianco, scialpinista italiano muore precipitando in un crepaccio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tragedia sul Monte Bianco, scialpinista italiano muore precipitando in un crepaccio ... (tg24.sky.it)

Monte Bianco, era italiano lo scialpinista precipitato ieri. L'uomo aveva 40 anni - Giovanni Andreis si trovava con un gruppo organizzato di venti persone per una due giorni di scialpinismo quando è improvvisamente caduto in un crepaccio ... (msn.com)

Cade in un crepaccio sul Monte Bianco, morto sciatore italiano - Proveniva dal Trentino-Alto Adige e aveva circa 40 anni lo sciatore freerider morto oggi dopo essere precipitato in un crepaccio nella Vallée Blanche, discesa in fuoripista sul versante francese del m ... (msn.com)