Precipita nel pozzo profondo otto metri donna muore sul colpo | Tragedia

donna è tragicamente deceduta dopo essere caduta in un pozzo profondo circa 7-8 metri, situato all'interno della sua proprietà in Contrada San Pietro, nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.L'incidente nel tardo pomeriggio di sabato 5 aprileL'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 5 aprile. La richiesta di soccorso è giunta alla Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando di Avellino, che prontamente ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Lioni e Montella.Il recupero del corpoPurtroppo, nonostante gli immediati interventi, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della donna, un'ottantenne, già priva di vita. La causa dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma la tragica fatalità ha scosso la comunità locale.

