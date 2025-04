Puntomagazine.it - Pozzuoli: massacra la ex a pugni e poi tenta di gettarla dal belvedere. Lei si oppone salvandosi

: Erano separati da gennaio e lei con il figlio viveva altrove per voltare pagina, ma lui non era d’accordo. La incontra per strada e la prende ae calciUna storia fino a ieri sera chiusa nel cassetto. Custodita nel silenzio insieme alle botte e alle umiliazioni subite, anche sotto lo sguardo smarrito di un bambino il cui conto dell’età è ancora fatto di mesi.È la storia di una coppia da declinare al passato remoto. Una relazione finita e un piccolo testimone inerme di un papà che ha lasciato parlare più le mani che il cuore. Parliamo di un uomo e una donna di. Separati da gennaio. Lei vive altrove col figlio. Lui, non lontano dalla loro vecchia casa. Lei sta provando a riaffermarsi, a voltare pagina.Il suo ex non la pensa alla stessa maniera, perché quel tarlo di possesso è ancora vivo.