Pozzuoli massacra di botte l' ex compagna e poi tenta di buttarla dal belvedere

massacra la ex a pugni e poi tenta di gettarla dal belvedere . Lei si oppone salvandosi. Alla fine i Carabinieri arrestano l’aggressore. Il fatto di cronaca successo a Pozzuoli , in provincia di Napoli. I fatti: i due sono separati da gennaio. Lei vive altrove col figlio di pochi mesi. Lui, non lontano dalla loro vecchia casa. Lei sta provando a voltare pagina. Il suo ex non la pensa alla stessa. Feedpress.me - Pozzuoli, massacra di botte l'ex compagna e poi tenta di buttarla dal belvedere Leggi su Feedpress.me la ex a pugni e poidi gettarla dal. Lei si oppone salvandosi. Alla fine i Carabinieri arrestano l’aggressore. Il fatto di cronaca successo a, in provincia di Napoli. I fatti: i due sono separati da gennaio. Lei vive altrove col figlio di pochi mesi. Lui, non lontano dalla loro vecchia casa. Lei sta provando a voltare pagina. Il suo ex non la pensa alla stessa.

