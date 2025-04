Dayitalianews.com - Pozzuoli, aggredisce l’ex moglie per strada a calci e pugni, poi tenta di farla cadere da una balaustra

Leggi su Dayitalianews.com

La donna è stata soccorsa a terra sanguinante e portata in ospedale: la prognosi è di un mese.Ha incontrato inla ex, madre di suo figlio, e l’ha aggredita selvaggiamente, cercando addirittura di spingerla dalladi un belvedere. Il terribile episodio è avvenuto ieri, sabato 5 aprile, a, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri con accuse gravissime: maltrattamenti in famiglia eto omicidio.Una prima ricostruzione Non è ancora chiaro semarito violento abbia incontrato per casocompagna o l’abbia seguita. Quando l’ha incontrata, comunque, l’uomo ha picchiatoselvaggiamente a, rompendole il naso e provando anche aprecipitare da unadi un belvedere. La vittima, si è salvata salva solo grazie alla sua resistenza disperata poi, la donna è stata soccorsa a terra, sanguinante, e portata in ospedale dove è stata refertata con una prognosi di un mese.