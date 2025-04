Quotidiano.net - Pozzuoli, aggredisce la ex a pugni e calci poi tenta di gettarla da un belvedere

Roma, 6 aprile 2025 - Massacra di botte la ex moglie e poididal, lei resiste e si salva. Lui scappa lasciandola a terra in una pozza di sangue. La terribile aggressione è avvenuta ieri a. L'uomo è stato rintracciato in seguito dai carabinieri e arrestato perto omicidio e maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale dove i medici hanno diagnosticato diverse lesioni e refertato una prognosi di un mese. La donna si era separata dal marito, con cui ha un figlio, a gennaio. Lui, probabilmente non accettando il fatto di essere stato lasciato, quando l'ha incontrata in strada l'ha aggredita a. Poi hato di spingerla oltre la balaustra di un, solo la voglia di vivere della donna, che ha resistito con tutte le sue forze, ha evitato un epilogo più tragico.