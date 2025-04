Lanazione.it - Poste, sicurezza su lavoro e Ia a centro congresso Cisl Toscana

Bagno a Ripoli (Firenze), 6 aprile 2025 - Salute e, digitalizzazione e intelligenza artificiale, lotta contro le discriminazioni di genere e azioni in favore di una maggiore inclusività. Questi alcuni dei temi aldel nonodellain programma lunedì 7 aprile al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). "Identità e partecipazione. Una storia che continua" lo slogan scelto del, dove sarà rinnovata la dirigenza sindacale da parte dei eletti in rappresentanza dei territori. "Senza mai tradire i valori che ne hanno fatto la storia, consolidando nel tempo la propria identità, la Slp-si prepara ad affrontare le sfide del futuro in chiave innovativa, puntando sulla partecipazione attiva e dinamica delle lavoratrici e dei lavoratori, veri protagonisti della trasformazione già in atto", spiegano dal sindacato.