Unlimitednews.it - Pogacar inarrestabile, suo anche il Giro delle Fiandre

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) -Ancora una volta staccando chiunque. Tadejtrionfa nel2025 con la solita azione solitaria: un affondo a venti chilometri dalla fine che ha “abbattuto” tutti.Secondo successo per lo sloveno dopo quello del 2023. Secondo Mads Pedersen, che ha regolato la volata del gruppetto capitanato da Mathieu van der Poel. Nulla da fare per l’olandese, che sotto ai colpi del campione del mondo non è riuscito a rispondere presente: decisiva l’azione sull’Oude Kwaremont a venti chilometri dal traguardo, un forcing deciso, senza possibilità di replica.Nella parte centrale Filippo Ganna, poi ottavo al traguardo, ha provato a gestire la corsa insieme a un gruppetto di battistrada in cui c’eranoDavide Ballerini e Matteo Trentin, ma l’azzurro non è riuscito a tenere il ritmo infernale diche ha attacco praticamente a ripetizione per sfiancare gli avversari.