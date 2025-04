Pogacar ha mostrato che non è umano | al Giro delle Fiandre la progressione è “di un altro pianeta”

Leggi su Fanpage.it Lo sloveno ha sfiancato il gruppo con cinque scatti piazzati in momenti diversi della corsa, a 18 km dal traguardo ha staccato i rivali in maniera poderosa e con una freschezza disarmante. "Ci ha lasciati tutti e se n'è andato".

