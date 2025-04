Tarantinitime.it - Pli, Sangineto: “Cosa e Festinante hanno finalmente calato la maschera”

Tarantini Time QuotidianoNon stupisce, ma indigna. Francescoe Mimmoufficialmentela, confermando quello che in molti avevamo già intuito: l’assenza totale di valori, coerenza e credibilità. Solo poche settimane fa, il nome di Francescoveniva proposto da Svolta Liberale come candidato sindaco del centrodestra. Oggi, lo ritroviamo accodato docilmente alla coalizione di centrosinistra, al seguito di Piero Bitetti. Un salto della barricata che non ha nulla di politico e tutto di personale: il gesto scomposto di chi, non avendo ottenuto ciò che pretendeva, si è svenduto al miglior offerente.ha semplicemente dimostrato di non credere a nulla se non alla propria ambizione. Chi si comporta così non è un politico, ma un opportunista. E la sua adesione al centrosinistra è il perfetto epilogo di un percorso fatto di pretese, capricci e calcoli personali.