Playoff Scudetto la Numia Vero Volley Milano batte ancora Scandicci e chiude i conti

Numia Vero Volley Milano batte ancora la Savino Del Bene Scandicci ed accede alla finale Scudetto femminile senza dover ricorrere alle ultime due partite. DavVero un grosso risultato per la squadra di Stefano Lavarini in quella che poteva essere giudicata alla vigilia.

