Playoff Scudetto la Igor non si ripete e cede netto in gara tre

La dolce illusione. Sulla scia del trionfo di pochi giorni fa in Coppa Cev è durato un set il sogno della Igor Novara di poter giocare un nuovo brutto scherzo a Conegliano, ma gara tre ha fatto registrare un brusco ritorno sulla Terra. Al PalaVerde si è assistito ad una partita nella partita.

