"Più promozione tra gli alunni".

Il discobolo Nazzareno Di Marco, più volte campione italiano punta sulla scuola: "Serve piùtra i ragazzi nelle aule, con progetti che aiutino a valorizzare quello che c’è ad Ascoli. Oltre al calcio, infatti, non c’è molta visibilità: servirebbe una campagna promozionale per portare i ragazzi a fare gli sport ’minori’, e già questo appellativo fa capire che qualcosa non va. Il titolo di ’Ascoli città dello sport’ dà lustro alla città e può aiutare a mettere le discipline in primo piano. Il problema dell’atletica a mio avviso è la gestione: la società che gestisce il campo negli ultimi anni non ha dato molto lustro a questo sport. Io sto allenando a San Benedetto perché mi hanno messo i bastoni tra le ruote, c’è gente troppo radicata in quel posto che dovrebbe lasciare spazio".

