Pistoia-Sassari | Ultima Sfida per la Salvezza nel Basket Italiano

Salvezza. Si può inquadrare così la Sfida di oggi tra Pistoia e Sassari (PalaCarrara ore 17.30). I biancorossi si giocano le residue speranze di provare a rimanere in categoria e per farlo devono necessariamente vincere. L'Estra non potrà contare su Maurice Kemp ancora fuori (non è detto che ci sia anche contro Milano) e neppure sul nuovo arrivato Vincent Valerio-Bodon, tesserato fuori tempo massimo. Un arrivo, quello di Valerio-Bodon che dà l'impressione di essere tardivo anproprio perché il giocatore non sarà a disposizione per la gara di oggi che, calendario alla mano e visto la situazione ormai tranquilla di Sassari, è una partita da provare a vincere a tutti i costi. Anche perché in caso di eventuale sconfitta Pistoia può dire addio ad ogni speranza di Salvezza. "L'arrivo di Bodon non fa cambiare molto le cose – afferma Gasper Okorn – ma ci sono due cose da dire: la prima è che non sappiamo quando tornerà Kemp, la seconda è che Bodon e Allen ci permettono di poterci allenare come una squadra professionista: vogliamo lavorare e finire bene la stagione a prescindere da ciò che può accadere".

