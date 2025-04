Piazza per l’Europa la manifestazione a Bologna in difesa dei valori Ue

Bologna la manifestazione "Piazza per l'Europa", evento in difesa dei valori fondanti dell'Ue. L'iniziativa lanciata dal giornalista Michele Serra e promossa dai sindaci del capoluogo emiliano e di Firenze, Matteo Lepore e Sara Funaro. Tra i momenti centrali della giornata è atteso un videomessaggio di Romano Prodi.

