Piazza per l'Europa a Bologna

Bologna è tornata Una Piazza per l’Europa, l’iniziativa lanciata da Michele Serra che il 15 marzo nella Capitale ha avuto la sua prima concretizzazione. Domenica 6 aprile è stata la volta del capoluogo emiliano-romagnolo, dove centinaia di persone si sono riunite in Piazza del Nettuno per promuovere «un rinnovato impegno a difendere i valori che hanno unito i cittadini europei in questi anni, ovvero democrazia, pace, giustizia sociale e rispetto per l’ambiente». Le parole sono dei sindaci di Bologna Matteo Lepore e di Firenze Sara Funaro, organizzatori dell’evento. Durante la manifestazione è intervenuto anche Romano Prodi con un video messaggio oltre allo stesso Michele Serra, allo scrittore e comico Marco Malvaldi, ai giornalisti Gad Lerner e Francesca Mannocchi e agli attori Paolo Hendel e Alessandro Bergonzoni. Lettera43.it - Piazza per l’Europa a Bologna, Prodi: «Il mondo corre, non c’è più tempo» Leggi su Lettera43.it Dopo la manifestazione del M5s a Roma contro il riarmo, aè tornata Unaper, l’iniziativa lanciata da Michele Serra che il 15 marzo nella Capitale ha avuto la sua prima concretizzazione. Domenica 6 aprile è stata la volta del capoluogo emiliano-romagnolo, dove centinaia di persone si sono riunite indel Nettuno per promuovere «un rinnovato impegno a difendere i valori che hanno unito i cittadini europei in questi anni, ovvero democrazia, pace, giustizia sociale e rispetto per l’ambiente». Le parole sono dei sindaci diMatteo Lepore e di Firenze Sara Funaro, organizzatori dell’evento. Durante la manifestazione è intervenuto anche Romanocon un video messaggio oltre allo stesso Michele Serra, allo scrittore e comico Marco Malvaldi, ai giornalisti Gad Lerner e Francesca Mannocchi e agli attori Paolo Hendel e Alessandro Bergonzoni.

