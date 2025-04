Piazza no riarmo Travaglio sul Nove | Per alcuni era la prima volta Volevano dire ‘ora basta’ Cacciari | Difesa senza politica comune è follia

Piazza molto ampia, non c’erano solo i quelli che votano Cinque stelle, ma gente di tutti gli orientamenti, di tutti i ceti, persone che non hanno mai fatto una manifestazione in vita loro“. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, a proposito della Piazza convocata dai Cinque stelle a Roma contro il Rearm Europe. “Per venire a Roma ho preso un treno stamattina e mi dicevano: ‘è la mia prima manifestazione perché adesso basta’. Questa guerra fatta con le parole per preparare quella sul campo è una cosa che sta non terrorizzando, ma indignando la gente“, ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano, che è intervenuto anche dal palco dei Fori imperiali. Poi il conduttore ha chiesto all’altro ospite, il prof. Ilfattoquotidiano.it - Piazza no riarmo, Travaglio sul Nove: “Per alcuni era la prima volta. Volevano dire ‘ora basta’”. Cacciari: “Difesa senza politica comune è follia” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Era unamolto ampia, non c’erano solo i quelli che votano Cinque stelle, ma gente di tutti gli orientamenti, di tutti i ceti, persone che non hanno mai fatto una manifestazione in vita loro“. Così Marcoad Accordi&Disaccordi il talk condotto da Luca Sommi sulcon la partecipazione di Andrea Scanzi, a proposito dellaconvocata dai Cinque stelle a Roma contro il Rearm Europe. “Per venire a Roma ho preso un treno stamattina e mi dicevano: ‘è la miamanifestazione perché adesso. Questa guerra fatta con le parole per preparare quella sul campo è una cosa che sta non terrorizzando, ma indignando la gente“, ha spiegato ilttore del Fatto Quotidiano, che è intervenuto anche dal palco dei Fori imperiali. Poi il conduttore ha chiesto all’altro ospite, il prof.

Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Siamo 100mila, costruiamo un'alternativa». “No al riarmo”, gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video. Chi ci sarà (e chi no) in piazza il 5 aprile con il M5S contro il riarmo. Roma, manifestazione M5s contro riarmo Ue. Conte: "Finisce luna miele Meloni con Italia”. Manifestazione M5s contro il riarmo, la diretta da Roma: Conte: "Siamo in 100mila, qui parte alternativa al governo". Corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo: la diretta. Conte: “Siamo in 100mila. Oggi si rompe la luna di miele di Meloni con l’Italia”. Ne parlano su altre fonti

La piazza M5s contro il riarmo: «Una follia. Li fermeremo» - Una piazza del Movimento Cinquestelle non si confonde con niente altro al mondo. Dentro c’è tutto e il suo contrario. Il premio Nobel Giorgio Parisi e la tiktoker Rita De Crescenzo. Pensionati e stude ... (editorialedomani.it)

Conte porta il M5S in piazza contro il riarmo Ue: con lui Barbero, Travaglio e l’influencer Rita De Crescenzo - La manifestazione del 5 aprile a Roma raduna M5S, Avs, intellettuali e influencer contro il piano europeo da 800 miliardi per le spese militari In piazza contro le armi e il caro vita Una piazza larga ... (msn.com)

Chi ci sarà (e chi no) in piazza il 5 aprile con il M5S contro il riarmo - Da Rita De Crescenzo a Marcop Travaglio, passando per Alex Zanotelli e Vincenzo De Luca: tutti i volto della manifestazione del M5S contro il riarmo europeo ... (policymakermag.it)