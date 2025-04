Piante pericolanti | chiusa la provinciale della Libbia Vigili del fuoco sul posto

della presenza di una pianta danneggiata, forse dal forte vento di quest'oggi, che una porzione della strada provinciale 43 della Libbia è rimasta chiusa al traffico. Sul posto presente una squadra di Vigili del fuoco che, dal tardo pomeriggio, ha avviato le operazioni di messa in.

Alberi pericolanti, strada chiusa da 3 mesi a Pesaro. Il privato non si muove, Biancani firma l'ordinanza: 10 giorni di tempo per intervenire - PESARO - Strada di Montegranaro, il privato tentenna e Biancani firma l’ordinanza: «Da oggi dieci giorni di tempo per iniziare i lavori di messa in sicurezza delle piante pericolanti ... (msn.com)