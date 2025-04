Piano a esaltarsi per l’Inter a Parma Ricordiamo il Napoli di Sarri dopo Zaza e anche il Barcellona di ieri sera

Il pareggio di ieri tra Parma e Inter potrebbe consentire al Napoli, in caso di vittoria domani sera a Bologna, di mettersi a meno uno dai nerazzurri, tuttavia giocare sapendo che i nostri avversari hanno compiuto un passo falso non è affatto semplice.Basti pensare, ad esempio, che ieri sera il Barcellona ha giocato dopo che il Real Madrid aveva perso in casa con il Valencia e, in caso di vittoria, avrebbe aumentato il vantaggio in classifica portandosi a +6, invece non è andato oltre il pareggio casalingo con il Betis Siviglia (1-1 il risultato finale con la rete del pareggio andaluso siglato di testa dal "nostro" Natan, autore, tra l'altro, di un'ottima prestazione come si può evincere dalla foto allegata).

