Pesaro sfida Cremona | partita cruciale per i playoff e la salvezza

"Ci attende unamolto importante, la prima di tre trasferte negli ultimi quattro match di regular-season. Dovremo essere bravi a disputare un buon match a livello difensivo, provando a portare a casa due punti che sarebbero molto pesanti per il prosieguo della nostra stagione". Così Rino De Laurentiis spinge i compagni verso una gara alla portata, vantando 16 punti in più in classifica rispetto a, a quota 22. Oggi alle 18, perciò, i biancorossi vogliono far valere la legge del più forte, anche se la Juvi è a caccia di puntidecisivi ed avrà dentro una determinazione speciale, come racconta capitan Lorenzo Tortù, un ex della Vuelle, essendo cresciuto all’interno del settore giovanile da cui ha spiccato il volo. Il lungo classe ‘93 vuole crederci ad un successo contro, pur con tutte le difficoltà del caso.