Pesaro l' odissea di una 48enne | operata per un tumore al seno ma non può fissare la visita di controllo

Pesaro - Liste d?attesa e totale assenza di presa in carico del paziente. L?odissea di una donna di 48 anni pesarese operata di tumore al seno è uno dei casi per mettere attenzione. Corriereadriatico.it - Pesaro, l'odissea di una 48enne: operata per un tumore al seno, ma non può fissare la visita di controllo Leggi su Corriereadriatico.it - Liste d?attesa e totale assenza di presa in carico del paziente. L?di una donna di 48 anni pesaresedialè uno dei casi per mettere attenzione.

