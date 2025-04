Sport.quotidiano.net - Perugia domina Cucine Lube Civitanova 3-0 nella semifinale al PalaBarton

3 cicine0 SIR SUSA VIM : Giannelli 2, Loser 8, Ben Tara 10, Solè 7, Semeniuk 10, Plotnytskyi 14, Colaci (L), Piccinelli, Herrera, Cianciotta. N.E. Candellaro, Zoppellari, Usowicz, Ishikawa. All. Lorenzetti: Chinenyeze 4, Boninfante 3, Nikolov 10, Lagumdzija 16, Podrascanin 1, Bottolo 1, Bisotto (L), Gargiulo 1, Loeppky 4, Orduna, Poriya, Dirlic. N.E. Dolcini e Tenorio. All. Medei Arbitri: Giardini e Zavater Parziali: 25-22 (31’), 25-19 (32’), 25-22 (30’) Note: spettatori 4738; Sir battute sbagliate 16, ace 3, muri 8, ricezione 49% (perfetta 15%), attacco 52%;bs 17, ace 6, muri 6, 40% (12%), 39%. Il primo acuto è di. Nel suoEnergy la Sir si aggiudica gara1 die lo fa stendendo la3-0. Senza Balaso i biancorossi sono stati meno perfetti in difesa, hanno faticato in ricezione e ciò ha causato anche un basso 39% d’attacco.