Percorsi sicuri per chi va in bici

Ilrestodelcarlino.it - "Percorsi sicuri per chi va in bici" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Giulio Fazzini, è appassionato ciclista e titolare di Brian’s Bike: "Mi auguro finiscano presto i lavori al velodromo perché un ciclismo sicuro è fondamentale, sulla strada si corrono tanti rischi: c’è una forte ossessione da parte di chi guida contro i ciclisti. E andrebbe completata la ciclabile, il Comune si sta muovendo senza ombra di dubbio ma il pubblico ha tempi lunghi. Il cicloturismo potrebbe essere una svolta per il nostro territorio, con una ciclabile completa i turisti della costa potrebbero raggiungere Ascoli e viceversa: basterebbero investimenti minimi per ritorni grandissimi. Mancano anche gli eventi, magari più legati al discorso ’community’ e meno alla competizione, per puntare alla valorizzazione del nostro splendido territorio".

