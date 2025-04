Perché Valeria Marini e Pamela Prati hanno litigato? Aggredita mi ha morso il braccio

Travi è una rivalità storica. Nel corso degli ultimi annidichiarato di aver fatto pace e di essere diventate amiche, nonostante la famosa discussione avvenuta nel 1996. Cosa è successo? Ai tempi del Bagaglino, le due attuali concorrenti di Ne Vedremo delle Belle, furono protagoniste di una discussione che finì su tutte le copertine e su tutti i giornali. Nel 2017, Pier Francesco Pingitore raccontò che si accusarono a vicenda di essere state vittima di aggressione. laammise quanto circolò sulla lite: "Ci tirammo i capelli, ci siamo date qualche graffio. Mi ha ancheil".conferma lite con: «Era ossessionata da me»Dopo una prima conferma da parte di, nel 2022 a Belve smentì la rissa raccontando che lai graffi se li era fatti a causa di un bracciale: "Non l'ho mai graffiata, non c'è stata una rissa".

Pamela Prati: "Se non sei in tv, il personaggio non esiste. Valeria Marini mi è stata vicina nei momenti bui".

“Non è stato un battibecco, ho subito un’aggressione”: la verità dietro la lite furibonda tra….

Pamela Prati: “Con Valeria Marini non ci sono stati litigi veri”.

Pamela Prati: «Questa estate vi farò ballare. Io e Valeria Marini nemiche? La verità è che nei momenti più bui.

Pamela Prati: “Valeria Marini mi è stata vicina nei momenti difficili. Il GF? Non lo rifarei”.

Carlo Conti, le showgirl e l’eterna sfida Pamela Prati-Valeria Marini.