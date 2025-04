Cultweb.it - Perché il Carbonara Day si celebra proprio il 6 aprile? Nasce da una risposta ai francesi

Leggi su Cultweb.it

Ogni anno, il 6, il web si riempie di scatti, video e ricette dedicate a uno dei piatti simbolo della cucina italiana: la. Dietro la nascita delDay, tuttavia, non c’è solo il desiderio dire un’eccellenza gastronomica, ma anche unasimbolica a un acceso confronto culturale con la Francia, esploso nel 2016.Tutto iniziò con un video pubblicato sul sito francese Demotivateur, realizzato in collaborazione con il colosso alimentare Barilla. Il filmato, intitolato “One-Pot”, mostrava una versione dellain cui pasta, pancetta, cipolla, panna e acqua venivano cotti tutti insieme in padella. La reazione del pubblico italiano fu immediata e fortemente critica. Il video fu accusato di stravolgere una delle ricette più amate della cucina tricolore.