Nonsolo.tv - Perché i personaggi dei cartoni animati (da Topolino ai Simpson) hanno solo quattro dita?

Leggi su Nonsolo.tv

Scopri il curioso motivo per cui molti(e none iinvece di cinque.Al pubblico – soprattutto ai più piccoli, che non conoscono già la grammatica dei prodotti culturali – non smette di sembrare curioso / strano che moltideiabbianoinvece delle cinque che ci si aspetterebbe.Questa scelta estetica non è recente, ed ha oltre cento anni: affonda le sue radici nei primi anni del Novecento, quando gli Bray Studios (autori dei primi cortinella storia o giù di lì, nel periodo antecedente la prima guerra mondiale) iniziarono a produrre animazioni che adottavano questa soluzione grafica.(Nota alla precedente affermazione, tratta da diverse fonti chescritto del tema dei: vedendo diversi cortometraggi Bray Productions abbiamo trovatoa cinque).