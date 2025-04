Cultweb.it - Perché alcune persone odiano il coriandolo? Esiste una spiegazione scientifica

Il, noto anche come cilantro in molte aree anglofone, è una delle erbe aromatiche più amate e odiate al mondo. Chi lo apprezza, lo loda per la sua freschezza agrumata. Per gli altri, invece, sa solo di “sapone”, “benzina”, “metallo” o persino “vomito”. Ebbene, questo apparente disprezzo non è una semplice questione di gusti, ma è documentatomente e ha radici nella biologia umana.Secondo studi condotti dal Monell Chemical Senses Center e da ricercatori del Broad Institute (una collaborazione tra MIT e Harvard), la causa principale dell’odio per ilrisiede in una variazione genetica legata al gene OR6A2. Questo gene codifica per un recettore olfattivo particolarmente sensibile a un gruppo di composti chimici chiamati aldeidi alifatiche, che sono responsabili dell’aroma distintivo della pianta.