Per snellire il traffico perché non aprire un varco in viale Regione all' altezza di via Solarino?

Mi rivolgo all'assessore alla Viabilità: perché non aprire un varco di inversione di marcia sfruttando il cordolo per i mezzi pubblici in un tratto di viale Regione, all'altezza di via Solarino? Chi proviene dalle vie lato mare come via Artale o via Solarino e tante altre e vuole risalire via.

