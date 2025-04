Liberoquotidiano.it - Per Saviano, Meloni è al servizio dell'Ue: un assalto grottesco

Leggi su Liberoquotidiano.it

I vignettisti, si sa, nelle poche volte in cui ammettono di avere esagerato invocano l'attenuantea loro professione. Che li porta a esasperare personaggi e situazioni di cui si occupano. È il loro mestiere, insomma. Non so se il critico d'arte Tomaso Montanari, rettore'Università degli stranieri a Siena e non so cosa e quant'altro, e lo scrittore Roberto, in ordine rigorosamente alfabetico, ammetteranno mai di avere alquanto esagerato passandosi la palla, sia pure a distanza, in uno dei più celebri salotti televisivi. Dove hanno giocato una partita contro la premier Giorgiaper via anchea guerra dei dazi di Trump. Alla quale la presidente del Consiglio italiano parteciperebbe da finta dissidente rispetto all'amico presidente americano, di cui ha detto che ha “sbagliato”.